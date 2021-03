ÇEŞME

18.03.2021 09:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MUSALLAH MAH. 1005,1032,1047,1041 SOKAKLAR VE ÇEVRESI. L-89 C KOLU

18.03.2021 09:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MUSALLAH MAH. 1034,1033,1034,1005,1032,1042,1045 SOKAKLAR VE ÇEVRESI.L-103 C KOLU

18.03.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ALAÇATI MAH. 11500 SOKAK( KAPI NO 28-54 ARASI) 11068, 11087, 11088, 11068, 11092, 11093, 11094, 11095, 11077 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-289 A-C-D KOLLARI