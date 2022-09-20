İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

BAYRAKLI
20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,YAMANLAR ,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,7000,7014,7331/1 SOKAK VE CİVARI
BUCA
20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN,LALELİ,VALİ RAHMİ,BARIŞ,DİCLE,YİĞİTLER,HÜRRİYET MAHALLELERİ, N.KEMAL, FEVZİ ÇAKMAK CADDELERİ,ADNAN KAHVECİ BULV.,FEVZİ ÇAKMAK CAD. NİN 347 SOK.İLE 361 SOK ARASI, NAMIK KEMAL CAD.NİN 439 SOK İLE 455 SOK ARASI, MENDERES CAD.NİN 423 İLE 428 SOK ARASI,289, 353, 362,386,384,397,398,399,391, 392,394,396,351,353,355,404,406, 408,410,417,423,425, 426,427, 429, 434,437,438,442, 443,445,447,451,451/1,493, 948,954,955,956 SOKAKLAR VE CİVARI
20.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES,VALİ RAHMİ BEY HÜRRİYET,İNÖNÜ MAHALLELERİ,İZMİR,UĞUR MUMCU, MENDERES CADDELERİNİN BİR BÖLÜMLERİ,79,106,108,112,110,114,116,121,135, 139,446,494,492, 492/1,442, 444,447 453,469,471,477,475,473,479,489/1,505,507,584 SOKAKLAR VE CİVARI,BUCA SSK