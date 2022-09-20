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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Hangi ilçede ne kadar süreli kesinti olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İşte 20 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:22 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 09:29
İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı
İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

İzmir'de elektriklerin ne zaman geleceği ve hangi ilçelerde kesintilerin yaşanacağı merak ediliyor. GDZ Elektrik bugün arıza ve çalışma kaynaklı kesintilerin yaşanacağı ilçeleri açıkladı. İşte 20 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

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İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı
İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

BAYRAKLI
20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN,YAMANLAR ,GÜMÜŞPALA MAHALLELERİ,7000,7014,7331/1 SOKAK VE CİVARI

BUCA
20.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN,LALELİ,VALİ RAHMİ,BARIŞ,DİCLE,YİĞİTLER,HÜRRİYET MAHALLELERİ, N.KEMAL, FEVZİ ÇAKMAK CADDELERİ,ADNAN KAHVECİ BULV.,FEVZİ ÇAKMAK CAD. NİN 347 SOK.İLE 361 SOK ARASI, NAMIK KEMAL CAD.NİN 439 SOK İLE 455 SOK ARASI, MENDERES CAD.NİN 423 İLE 428 SOK ARASI,289, 353, 362,386,384,397,398,399,391, 392,394,396,351,353,355,404,406, 408,410,417,423,425, 426,427, 429, 434,437,438,442, 443,445,447,451,451/1,493, 948,954,955,956 SOKAKLAR VE CİVARI
20.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES,VALİ RAHMİ BEY HÜRRİYET,İNÖNÜ MAHALLELERİ,İZMİR,UĞUR MUMCU, MENDERES CADDELERİNİN BİR BÖLÜMLERİ,79,106,108,112,110,114,116,121,135, 139,446,494,492, 492/1,442, 444,447 453,469,471,477,475,473,479,489/1,505,507,584 SOKAKLAR VE CİVARI,BUCA SSK

İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı
İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

DİKİLİ
20.09.2022 09:30 16:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE SALİHLER UÇAR SOKAK İLE CANYURT, CUMHURİYET, FERELİLER, UMUT SİTESİ VE CİVARLARI

GAZİEMİR
20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1179,1180,1180/1,2 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
20.09.2022 13:00 15:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-41 KÖRFEZ FIDERI MORDOĞAN - MANAL, KÖRFEZ, KAMUKENT MEVKII TAMAMI, GÖZDE SAKA, ORTADOĞLULAR, ARKO, İMREN SITELERI, ERTUĞ BALIK, KÖRFEZ TÜRKTELEKOM.
20.09.2022 16:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR, KÖSEDERE, EĞLENHOCA, BOYABAĞI, EŞENDERE, ANBARSEKI, SAIP KÖYLERI TAMAMI, TURKCELL, TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI

İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı
İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

KARŞIYAKA
20.09.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TERSANE MAHALLESİ,YALI CADDESİ,1661 - 1664 - 1662 - 1665 - 1671 SOKAKLAR VE CİVARI
20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GONCALAR MAHALLESİ,GİRNE BUL,1828,6022,6023,6027,6028 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
20.09.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MEHMET AKIF ERSOY MH. 184 SK. KIRAZLI CD. 186 SK. 196/1 SK. 179 SK. 187 SK. 189 SK. 196 SK. MESERETÇIOĞLU CD. 191 SK. 183 SK. ÖĞRETMEN TAHIR TUNCA CD. 73 SK. 197 SK. 182 SK. 195 SK. 188 SK. 190 SOKAK VE CIVARLARI

KINIK
20.09.2022 13:30 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE POYRACIK MAHALLESİ DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR VE DAĞISTAN KÖŞE HÜSEYİN TOSUN TR VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı
İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı

KİRAZ
20.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARISU MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-2
20.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAÇLI, YEŞILDERE, ÇATAK, DOKUZLAR, YILANLI MAHALLELERI (VELILER KÖK DEN SAÇLI FIDERI)
20.09.2022 14:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMRCALI, YENIKÖY VE AVUNDURUK MAHALLELERI, ALI YIĞEN ÖZLE TRAFOSU VE İZSU HALILLER, YENIKÖY VE UMURCALI İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI

MENDERES
20.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HÜRRIYET MH. TAMAMI GÖRECE CUMHURIYET MH. VE ATA MH. BIR KISMI

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