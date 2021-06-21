İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

ÇEŞME
21.06.2021 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURIYET MAH. 16 EYLÜL MAH. ÜNIVERSITE MAH. GENELI, MUSALLA MAH. BIR KISMI, SAKARYA MAH. BIR KISMI, ÇAKABEY MAH. BIR KISMI, DALYAN MAH. BIR KISMI,İSMET İNÖNÜ MAH. BIR KISMI, ILICA MAH. BIR KISMI, ÇEŞME DEVLET HASTANESI VE ÇEVRESINDE BÖLGENIN ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM AMAÇLI 10:00 İLE 16:00 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 10:00 / 11:00 VE 15:00/ 16:00 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 16:00' YA KADAR DEVAM EDECEKTIR