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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

İzmir'de bugün elektrikler kesilecek mi? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 09:07
İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 21 Haziran Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

BAYINDIR
21.06.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KARAHAYIT MAHALLESI TAMAMINDA

BUCA
21.06.2021 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKINCILAR MAHALLESİ,548/11-548/6-548/12 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

ÇEŞME
21.06.2021 10:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURIYET MAH. 16 EYLÜL MAH. ÜNIVERSITE MAH. GENELI, MUSALLA MAH. BIR KISMI, SAKARYA MAH. BIR KISMI, ÇAKABEY MAH. BIR KISMI, DALYAN MAH. BIR KISMI,İSMET İNÖNÜ MAH. BIR KISMI, ILICA MAH. BIR KISMI, ÇEŞME DEVLET HASTANESI VE ÇEVRESINDE BÖLGENIN ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM AMAÇLI 10:00 İLE 16:00 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 10:00 / 11:00 VE 15:00/ 16:00 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 16:00' YA KADAR DEVAM EDECEKTIR

İzmir elektrik kesintisi 21 Haziran Pazartesi

KARABURUN
21.06.2021 10:00 18:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KÜÇÜKBAHÇE MAH. ESKI KÜÇÜKBAHÇE BÖLGESI TAMAMI L-85

KİRAZ
21.06.2021 09:00 13:00 AG ARIZA BAKIM ONARIM YENI MAHALLE MEHMET AKIF ERSOY CADDESI ,PINAR,2.YEŞILLIK,PARK.MESIR SOKAK VE CIVARI TR-6

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ÖDEMİŞ
21.06.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KONAKLI MAHALLESI ( LOKMANKUYU DM FD, OVA)

SEFERİHİSAR
21.06.2021 09:30 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HIDIRLIK MAHALLESI HIDIRLIK CADDESI 60 ,69 SOKAK VE CIVARI M-13 D KOLU

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