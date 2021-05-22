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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugünün planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 22 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:41
İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 22 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....

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İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

BAYRAKLI
22.05.2021 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,HAYDAR ALİYEV CADDESİ,2131,2131/2,2131/12,2131/18,1586/1-3-4-12-13, 1593/1,288/5-6-9,278,278/1,277 SOKAKLAR CİVARI
22.05.2021 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,HAYDAR ALİYEV CADDESİ, MANAS BULVARI,2131/1-2-3-5-6-7-8-15-21,1601 SOKAKLAR CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

BORNOVA
22.05.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,55/2,56/2,39,55,56,56/1,2,3,56/5,58,64,55/2,58/3 SOKAKLAR
22.05.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,7055/8 SOKAK,DERE MADENCİLİK AŞ.,RGM HURDACILIK

İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

FOÇA
22.05.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ MAHALLESİ MEHMET AKİF BİLİR, KOZBEYLİ KÜME EVLERİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

KEMALPAŞA
22.05.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI VIŞNELI MAH. DEREKÖY MAH. PHILSA CD. ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

ÖDEMİŞ
22.05.2021 10:00 14:00 Og Şebeke Bakım Çalışması OVAKENT MAHALLESI MERKEZ (KAPLAMA ÇALIŞMASI)

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Günlük burç yorumları - 22 Mayıs Cumartesi