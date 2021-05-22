İzmir elektrik kesintisi 22 Mayıs Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugünün planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 22 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:35Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 09:41
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GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 22 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....