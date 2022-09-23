  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugün kesinti yapılacak ilçeleri duyurdu. İşte 23 Eylül Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:04 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:07
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti yapılacak ilçeleri duyurdu. İşte 23 Eylül cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

BERGAMA
23.09.2022 09:00 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE HACILAR-TAVUKÇUKURU-ÖKSÜZLER-KOCAKÖY-BEKİRLER-KOCAHALİLLER-RAHMANLAR VECİVARLARI
23.09.2022 09:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM VE ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE YUKARICUMA MAHALLESİ VE CİVARLARI
23.09.2022 11:30 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KADIKÖY-BÖLCEK OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
23.09.2022 16:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE TEPEKÖY SULAMALAR VE CİVARLARI

BUCA
23.09.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,16,15,13,15/1 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

ÇİĞLİ
23.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI
23.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,EVKA-5,UĞUR MUMCU,8928,8930/4,8930/1,8930/6,8797,8798,8796,8791,8792,8801,8802, 8803,8787,8787/1-2-4,8789,8789/1,1130,1234,1287,1395 SOKAKLAR, ÇİĞLİ KOOP KONUTLARI,EVKA-5 KONUTLARI,SS ACAROBA KENT YAPI KOOP, BALATÇIK MAHALLESİ SOKAKLAR VE CİVARI
23.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
23.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLMALAR, KIZILÇUKUR MAHALLERİ İLE BAKİ ZEYBEK DİKİLİ KAVŞAL TİPİ TRAFO BÖLGELERİ,
23.09.2022 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOCAOBA MAHALLESİ
23.09.2022 13:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAH. 28,22, SOKAKLAR VE CİVARLARI
23.09.2022 14:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 313,326,334,345 SOKAKLAR VE CİVARLARI
23.09.2022 16:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE QUİN SERACILIK, ŞABAN TOPÇU, NAKİ YAŞAR SULAMA GRUBU VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

FOÇA
23.09.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FATİH MAHALLESİ ANAFARTALAR CADDESİ, BARIŞÇI, DİDE, KIZILIRMAK, YAKOMOZ, YESİL,IRMAK SOKAKLAR VE CİVARLARI

KARABAĞLAR
23.09.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIK MAHALLESİ,4951-5003 SOKAKLAR VE CİVARI

KARŞIYAKA
23.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLESİ,LATİFE HANIM,RÜŞTÜ ŞARDAĞ,1764,1766 SOKAKLAR VE CİVARI
23.09.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHRİYE ÜÇOK MAHALLES,LATİFE HANIM,RÜŞTÜ ŞARDAĞ SOKAK VE CİVARI
23.09.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHARİYE,TUNA,ALAYBEY MAHALLELERİ,1709,1710,1690,1696,1711,1712,1688,1696,1690/1,1716, 1850,1873,1874,1876 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

MENDERES
23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MH. AKAR SK. MANAV SK. SARMAŞIK SK. ADNAN MENDERES CD. PALMIYE SK. 4006/1 SK. BATTAL GAZI SK. CIVARI

ÖDEMİŞ
23.09.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI (BAKIM)
23.09.2022 13:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI OVA (BAKIM)

SEFERİHİSAR
23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI KAVAKDERE CADDESI , KAVAKDEREYOLU KÜME EVLERI
23.09.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEFERIHISAR KAVAKDERE MAHALLESI, ORHANLI MAHALLESI VE CIVARI

  • SON DAKİKA