İzmir elektrik kesintisi 23 Eylül Cuma | İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

ÇİĞLİ
23.09.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI
23.09.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,EVKA-5,UĞUR MUMCU,8928,8930/4,8930/1,8930/6,8797,8798,8796,8791,8792,8801,8802, 8803,8787,8787/1-2-4,8789,8789/1,1130,1234,1287,1395 SOKAKLAR, ÇİĞLİ KOOP KONUTLARI,EVKA-5 KONUTLARI,SS ACAROBA KENT YAPI KOOP, BALATÇIK MAHALLESİ SOKAKLAR VE CİVARI
23.09.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 MAHALLESİ,8927,8928 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
23.09.2022 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSLMALAR, KIZILÇUKUR MAHALLERİ İLE BAKİ ZEYBEK DİKİLİ KAVŞAL TİPİ TRAFO BÖLGELERİ,
23.09.2022 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KOCAOBA MAHALLESİ
23.09.2022 13:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GAZİPAŞA MAH. 28,22, SOKAKLAR VE CİVARLARI
23.09.2022 14:30 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAHALLESİ 313,326,334,345 SOKAKLAR VE CİVARLARI
23.09.2022 16:30 17:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE QUİN SERACILIK, ŞABAN TOPÇU, NAKİ YAŞAR SULAMA GRUBU VE CİVARLARI