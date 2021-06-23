İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

ÇEŞME
23.06.2021 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ALAÇATI MH. LIMAN OSMANAĞA KÜME EVLER, 18026, 18026/1, 18026/2 18026/4, SOKAKLAR VE ÇEVRESI
23.06.2021 11:00 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇIFTLIK MAH., ALTINKUM MAH., ŞEHIT MEHMET MAH., GENELI, MUSALLA MAH. BIR KISMI, OVACIK MAH. BIR KISMINDA, BÖLGENIN ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM AMAÇLI 11:00 İLE 15:30 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 11:00 / 11:30 VE 15:00/ 15:30 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 15:30' A KADAR DEVAM EDECEKTIR