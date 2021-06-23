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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

GDZ Elektrik'in günlük kesinti planına göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. İşte 23 Haziran Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:00 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İşte 23 Haziran Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

BALÇOVA
23.06.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELER ARASI,YILDIZ,KÖRFEZ,TAN,SANDAL,HERCAİ,DENİZATI,TÜMAY,NEHİR, KUMSAL, SERÇE, MUSTAFA KEMAL SAHİL YOLU ÜZERİ


İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

BORNOVA
23.06.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILAY MAHALLESİ,511,508,513,513/2,514,502/1,509,512,511/1,475,511/3 SOKAKLAR CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

BUCA
23.06.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,202/5,202/58,202/6,202/10 SOKAKLAR VE CİVARI
23.06.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,202/5,202/10,202/49,202/53 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 23 Haziran Çarşamba

ÇEŞME
23.06.2021 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ALAÇATI MH. LIMAN OSMANAĞA KÜME EVLER, 18026, 18026/1, 18026/2 18026/4, SOKAKLAR VE ÇEVRESI

23.06.2021 11:00 15:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇIFTLIK MAH., ALTINKUM MAH., ŞEHIT MEHMET MAH., GENELI, MUSALLA MAH. BIR KISMI, OVACIK MAH. BIR KISMINDA, BÖLGENIN ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM AMAÇLI 11:00 İLE 15:30 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 11:00 / 11:30 VE 15:00/ 15:30 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 15:30' A KADAR DEVAM EDECEKTIR

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