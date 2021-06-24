İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

BAYINDIR
24.06.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI HÜKÜMET ÖNÜ CADDESININ BIR KISMINDA
24.06.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEMIRCILIK MAH. TM-1 2/1 NUMARALI ARIZA SERVISI KARŞISI KABIN TRAFOSUNDAN ENERKI ALAN FABRIKA ÖNÜ , HASAN TAHSIN,MENDERES CADDELERI İLE ULUDAĞ, MEHMET AKIF,YUNUS EMRE SOKAKLARININ BIR KISMINDA
24.06.2021 11:00 15:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM FURUNLU MAHALLESI TAMAMINDA
BORNOVA
24.06.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,879,836,834,839,934/1,838/1,836/2,838 SOKAKLAR VE CİVARI