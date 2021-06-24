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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 24 Haziran Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:26
İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? işte 24 Haziran Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

BAYINDIR
24.06.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEMIRCILIK MAHALLESINDEKI HÜKÜMET ÖNÜ CADDESININ BIR KISMINDA
24.06.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEMIRCILIK MAH. TM-1 2/1 NUMARALI ARIZA SERVISI KARŞISI KABIN TRAFOSUNDAN ENERKI ALAN FABRIKA ÖNÜ , HASAN TAHSIN,MENDERES CADDELERI İLE ULUDAĞ, MEHMET AKIF,YUNUS EMRE SOKAKLARININ BIR KISMINDA
24.06.2021 11:00 15:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM FURUNLU MAHALLESI TAMAMINDA

BORNOVA
24.06.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,879,836,834,839,934/1,838/1,836/2,838 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

ÇEŞME
24.06.2021 11:00 15:30 Og Şebeke Bakım Çalışması YALI MAH., REISDERE MAH., ŞIFNE MAH. GENELI, ALAÇATI MAH. BIR KISMI, GERMIYAN MAH. BIR KISMI, ILDIR MAH. BIR KISMINDA BÖLGENIN ENERJI İHTIYACINI KARŞILAYAN TRAFO MERKEZINDE BAKIM AMAÇLI 11:00 İLE 15:30 SAATLERI ARASINDA ÇALIŞMA YAPILACAK OLUP; 11:00 / 11:30 VE 15:00/ 15:30 SAATLERI ARASINDA MANEVRA AMAÇLI KISMI ENERJI KESINTILERI UYGULANARAK BÖLGE ALTERNATIF HATLAR ÜZERINDEN ENERJILENDIRILECEKTIR. KISIT ŞARTLARIN OLUŞMASI DURUMUNDA KESINTI SÜRESI ÇALIŞMA BITIM SAATI OLAN 15:30' A KADAR DEVAM EDECEKTIR

İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

KEMALPAŞA
24.06.2021 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSTIKLAL MAH. 9189 SK. 9248 SK. 9153 SK. 9185 SK. 9135 SK. 9240 SK. 9242 SK. 9132 SK. GAZI BLV. RAMAZAN SALBAŞ CD. MUSTAFA İSMET İNÖNÜ CD. VE CIVARLARI

MENEMEN
24.06.2021 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KOYUNDERE CUMHURİYET MAHALLESİ, GAZİ MAHALLESİ BİR KISMI, KOYUNDERE TOKİ AHISKA EVLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 24 Haziran Perşembe

ÖDEMİŞ
24.06.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KONAKLI MAHALLESI ( LOKMANKUYU DM FD, OVA)

TİRE
24.06.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA IM DM1-GÖKÇEN IM DM-KIRTEPE KÖK-ÇOBANKÖY KÖK- ÇOBANKÖY MH.
24.06.2021 11:00 12:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM KIZILCAHAVLU KIRSALI. SEYREKLI KIRSALI. TIRE SEYREKLI FIDERINDEN ALAN GRUP SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.

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