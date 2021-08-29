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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 29 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:05 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:08
İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar
İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

Elektrik ve su kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 29 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları....

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İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar
İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

BORNOVA
29.08.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7419,7416/2,7416/1,7420,7413,7416,7418,7418/1,7418, 7419/1,7414/1 SOKAKLAR VE CİVARI

BUCA
29.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYHAN MAHALLESİ,641/1-641/2-701-645-641/5 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar
İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

DİKİLİ
29.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ UÇAR, TAŞTAN, BARIŞ, SEZER, BEGONVİL SOKAKLARI VE CİVARLARI

KARABAĞLAR
29.08.2021 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ,ESKİ İZMİR CADDESİ,3741-3742-3743-3744-3745-3746-3747 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar
İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

KEMALPAŞA
29.08.2021 09:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEHMET AKIF ERSOY MAH. HARILDAK, TAŞLIYOL,1.ÖTEYAKA KÜMEEVLERI VE CIVARLARI

MENDERES
29.08.2021 09:00 14:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ DEVELI MH. - KÜNER MH. - ŞAŞAL MH.

İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar
İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar

MENEMEN
29.08.2021 10:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AGROAQUA, FIRAT GÖRMÜŞ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

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Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar