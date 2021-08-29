İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. İşte 29 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:05Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:08
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İzmir elektrik kesintisi 29 Ağustos Pazar
Elektrik ve su kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 29 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları....