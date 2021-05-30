İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

MENEMEN
30.05.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞCILAR MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI
30.05.2021 11:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KARAGÖL, GÖKTEPE, AYVACIK, BEYKÖY, ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI, BAĞCILAR MAHALLELERİ, SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL, YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, GÖKTEPE GES ÜRETİM SANTRALLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
30.05.2021 11:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN, TURGUTLAR MAHALLELERİ, GÖRECE GES ÜRETİM SANTRALLERİ, JBM ENERJİ GES SANTRALİ, İZ-SU POMPALARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI