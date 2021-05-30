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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde kesintilerin olacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 30 Mayıs Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:03 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:10
İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Mayıs Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

BORNOVA
30.05.2021 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ

FOÇA
30.05.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ MAHALLESİ MEHMET AKİF BİLİR KOZBEYLİ KÜME EVLERİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

KEMALPAŞA
30.05.2021 10:00 14:00 OG ARIZA BAKIM ONARIM VIŞNELI,YEŞILKÖY,DEREKÖY,CUMALI,GÖKYAKA MAHALLELERI TAMAMI


İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

KONAK
30.05.2021 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İBB BELEDİYE FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI,HALKAPINAR

İzmir elektrik kesintisi 30 Mayıs Pazar

MENEMEN
30.05.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞCILAR MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI
30.05.2021 11:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KARAGÖL, GÖKTEPE, AYVACIK, BEYKÖY, ALANİÇİ, KARAORMAN, ÇALTI, BAĞCILAR MAHALLELERİ, SABAHAT AKŞİRTAY OTİZM EĞİTİM ÖZEL, YİRBİRİNCİ YÜZ YIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ, GÖKTEPE GES ÜRETİM SANTRALLERİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI
30.05.2021 11:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SÜLEYMANLI, GÖRECE, İĞNEDERE, TELEKLER, BOZALAN, TURGUTLAR MAHALLELERİ, GÖRECE GES ÜRETİM SANTRALLERİ, JBM ENERJİ GES SANTRALİ, İZ-SU POMPALARI, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

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