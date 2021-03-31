İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

BAYINDIR
31.03.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ERGENLI MAHALLESI TR-1 TRAFOSUNUN TAMAMINDA
BERGAMA
31.03.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI FATİH MAHALLESİ KEBAN,FIRAT VE GÖKSU SOKAKLAR
31.03.2021 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE TEKKEDERE
31.03.2021 10:00 18:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AYASKENT SANAYİ CİVARI VE SULAMALAR
31.03.2021 10:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AYASKENT,AZİZİYE,ZAĞNOZ,KADIKÖY,ÇAMOBA,DURMUŞLAR,ALHATLI,YENİLER,KAPLAN,KOZLUCA,MURATLAR,A ILIGINDERE,Y ILGINDERE,MURATLARİYALNIZDAM,GÖÇBEYLİ,BÖLCEK SARICALAR MAHALLELERİ