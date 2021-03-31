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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İşte 31 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....

Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:33 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:41
İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte 31 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

BAYINDIR

31.03.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ERGENLI MAHALLESI TR-1 TRAFOSUNUN TAMAMINDA

BERGAMA
31.03.2021 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI FATİH MAHALLESİ KEBAN,FIRAT VE GÖKSU SOKAKLAR
31.03.2021 10:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİ İLE TEKKEDERE
31.03.2021 10:00 18:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AYASKENT SANAYİ CİVARI VE SULAMALAR
31.03.2021 10:00 13:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI AYASKENT,AZİZİYE,ZAĞNOZ,KADIKÖY,ÇAMOBA,DURMUŞLAR,ALHATLI,YENİLER,KAPLAN,KOZLUCA,MURATLAR,A ILIGINDERE,Y ILGINDERE,MURATLARİYALNIZDAM,GÖÇBEYLİ,BÖLCEK SARICALAR MAHALLELERİ

İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

ÇEŞME

31.03.2021 09:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MUSALLAH MAH. 1047,1043,2032 ,1046 SOKAKLAR VE ÇEVRESI.
31.03.2021 10:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ILICA MAH. 5131,5123,5145 SOKAKLAR, ILICA GARAJ VE ÇEVRESI.

İzmir elektrik kesintisi 31 Mart Çarşamba

NARLIDERE
31.03.2021 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GELİNCİK, METİN OKTAY,YEŞİLIRMAK,KAZANÇOĞLU,GEÇER,DEPO SOKAKLAR, YUKARI NARLIDERE MEZARLIĞI VE CİVARI

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ÖDEMİŞ

31.03.2021 09:00 12:30 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KAYMAKÇI MAH. BÜYÜK MAHALLE MEVKII M-250
31.03.2021 09:00 15:00 YG TEİAŞ HAT BAKIM ÇALIŞMASI ,KÜRE,KÜÇÜKÖREN,DEMIRDERE,HAMAMKÖY,GÜNEY,ÇAYIR MAHALLELERI.,ÖZEL TR'LER,GSM OPERATÖRLERI,
31.03.2021 13:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA KAYMAKÇI MAH. HACI NEBI VE GÖKSARI MEVKII M-409

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