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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!

İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 4 Ekim Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 10:16
İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!
İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!
İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!

ALİAĞA
04.10.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HOROZGEDİĞİ, ÇAKMAKLI MAHALLELERİ, MEHTAP SİTESİ, SEBAHAT BELTEN, ÇAKMAKLI TURKCELL, UZMAR, ESER GEMİ , EGE ÇELİK, ETKİ LİMAN, ÇAKMAKLI İÇME SUYU, AHMET UFUK, HALİL KÜÇÜK, ROGE İNŞAAT, FERDA DİKMEN, MEHMET AKİF BİLİR, EMRE ERİM, YARASLOVA ÖLEKLİ, NESLİHAN ÇAKIR, VURAL İLİNGİ VE CİVARLARI
04.10.2021 09:00 10:15 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ, GENCELLİ, CUMHURİYET MAHALLELERİ, TİKİN KİPÖZ, BODRUM, M.CELAL AKPOLAT, NACİ SOYDAN, İ.SEFA KÖSE REİS OĞLU CADDELERİ, ÖĞRETMEN EVİ, ALİZE, ÇATLATAN, MENEMEN UĞUR, MELİHA BİÇER SİTELERİ, KOZBEYLİ ARITMA, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA, ÇAKMAKLI MAHALLESİ, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR, TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI ÖZEL TR, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR VE CİVARLARI
04.10.2021 09:00 11:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TÜLBENTLİ MAHALLESİ CEZAYİR, DELLAL, ZEYBEK, MENEKŞE, İKİZÇEŞEM SOKAKLARI VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!
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BAYINDIR
04.10.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA DEREKÖY TR-1 TRAFOSU B KOLUTAMAMINDA

BAYRAKLI
04.10.2021 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANAVKUYU MAHALLESİ 269/16,275/7,275/8,275/9, 249/2 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!
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BUCA
04.10.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2370,2360,2333,2365 SOKAKLAR VE CİVARI
04.10.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMKULE MAHALLESİ,220/25, 220/27,220/28,220/29,220/32,220/34,220/35,220/36, 220/37,220/39, 290/4,290/5 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
04.10.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ KÖROĞLU CADDESİ,107, 108, 109, 106, 104, SELİM,103, GAZİ MEHMET AŞIK SOKAKLARI VE CİVARLARI
04.10.2021 10:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ ÇANAKKALE YOL ÜZERİ VE CİVARLARI

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FOÇA
04.10.2021 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BAĞARASI MAHALLESİ ŞEHİR MERKEZİ, İZMİR FOÇA YOLU AVNİ YAVUZ, YLDIZ SOĞUTMA ÖZEL TR, FOK SU ÜRÜNLERİ ÖZEL TR, ÖZLEM AKPINAR ÜNLÜ ÖZEL TR, ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR, EGE YORNUK DANTEL NAKIŞ, Ç.ÇETİN, M.ZEYBEK ÖZEL TR, AYGEM ELEKTRİK ÖZEL TR, İZ-SU BAĞARASI ARITMA ÖZEL TR, GÜBRE FAB. ÖZEL TR, KETENCİ TEKSTİL ÖZEL TR, NEZİH GÜRSU ÖZEL TR, İZSU HACIVELİ İÇME SUYU ÖZEL, VEDAT ÇITAK, HALİL ÇITAK ÖZEL TR, YAKUP ERSAYIN ÖZEL TR, BAĞ SOKAK VE CİVARLARI
04.10.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI

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