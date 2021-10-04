İzmir elektrik kesintisi 4 Ekim Pazartesi!

ALİAĞA
04.10.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HOROZGEDİĞİ, ÇAKMAKLI MAHALLELERİ, MEHTAP SİTESİ, SEBAHAT BELTEN, ÇAKMAKLI TURKCELL, UZMAR, ESER GEMİ , EGE ÇELİK, ETKİ LİMAN, ÇAKMAKLI İÇME SUYU, AHMET UFUK, HALİL KÜÇÜK, ROGE İNŞAAT, FERDA DİKMEN, MEHMET AKİF BİLİR, EMRE ERİM, YARASLOVA ÖLEKLİ, NESLİHAN ÇAKIR, VURAL İLİNGİ VE CİVARLARI
04.10.2021 09:00 10:15 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ, GENCELLİ, CUMHURİYET MAHALLELERİ, TİKİN KİPÖZ, BODRUM, M.CELAL AKPOLAT, NACİ SOYDAN, İ.SEFA KÖSE REİS OĞLU CADDELERİ, ÖĞRETMEN EVİ, ALİZE, ÇATLATAN, MENEMEN UĞUR, MELİHA BİÇER SİTELERİ, KOZBEYLİ ARITMA, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA, ÇAKMAKLI MAHALLESİ, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR, TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI ÖZEL TR, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR VE CİVARLARI
04.10.2021 09:00 11:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TÜLBENTLİ MAHALLESİ CEZAYİR, DELLAL, ZEYBEK, MENEKŞE, İKİZÇEŞEM SOKAKLARI VE CİVARLARI