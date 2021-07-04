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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Temmuz Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 10:24 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2021 Pazar 10:25
İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 4 Temmuz Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

BERGAMA
04.07.2021 10:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUKARIKIRIKLAR, HAMZALI, KALEARDI, GÖKÇEYURT, AVUNDURUK, ÇAMTEPE, ÜÇTEPE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
04.07.2021 10:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KARAHIDIRLI, CEVAPLI MAHALLELERİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

BORNOVA
04.07.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE MAHALLESİNİN TAMAMI,IŞIKYEM,ÜMİT DOĞAN,FLORAPLAST,MUSTAFA ŞANLI,ADNAN SAYGIN PLST.,ASAY METAL,GÜNAK PLASTİK,MUSTAFA ARSLAN, İLKAY MATBAA,AHMET BARSBAY, NAMETULLAH ERDOĞAN,ALİ KILIÇ,ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞ.,TEZEL LOJ.,CENGİZ TOKUŞ,YERSU MAK.,SAMSAN,KUTLUTAŞ, BEĞEN AMBALAJ,ÜLKÜCAN AYAKKABI MALZEMELERİ,SABANCI AYAKKABI, DEMSER, MEHMET ÖZER ODAMAN,BVİN PVC, ELİF KILIÇ,YAMANTAŞ,BİLAL ARSLAN,İBB GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI,EGEMENLİK MAHALLESİNDE İTFAİYE,İZGEP,İBB VETERİNERLİK

BUCA
04.07.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİNDE BULUNAN KUTLUTAŞ DİLİNGHAN, 29 EKİM MAHALLESİNDE BULUNAN TCK

İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

ÇİĞLİ
04.07.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞURMUMCU MAHALLESİ,9 EYLÜL CADDESİ,8967,8968,8790/8 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABAĞLAR
04.07.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,9055-9059-9072 SOKAKLAR VE CİVARI
04.07.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOZYAKA MAHALLESİ,3071-3072-3080-3081-3082-3086-3088-3103-3107-3110 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

KARABURUN
04.07.2021 09:00 17:00 Og Şebeke Bakım Çalışması EĞLENHOCA DM KARABURUN 1-3 RADAR FIDERI - YAYLA HAVA RADAR , RADAR SU POMPASI , TRT AKDAĞ VERICILER , DENIZ RADAR , DEVLET HAVA MEYDANLARI ,
04.07.2021 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EĞLENHOCA DM MORDOĞAN 1-3 FIDERI . HAT BOŞ ETKILENEN ABONE YOKTUR

KEMALPAŞA
04.07.2021 09:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. SANCAKLIIĞDECIK MAH. ARIKALTI CD. KOCABAĞLAR SK. ARIKALTI 2. SK NIFÇAYI SK. İZMIR ANKARA CD. İNCIRLIPINAR ÇAYIR KÜMEEVLERI DARI TEPESI SOKAK VE CIVARLARI

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