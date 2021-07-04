İzmir elektrik kesintisi 4 Temmuz Pazar

BORNOVA
04.07.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE MAHALLESİNİN TAMAMI,IŞIKYEM,ÜMİT DOĞAN,FLORAPLAST,MUSTAFA ŞANLI,ADNAN SAYGIN PLST.,ASAY METAL,GÜNAK PLASTİK,MUSTAFA ARSLAN, İLKAY MATBAA,AHMET BARSBAY, NAMETULLAH ERDOĞAN,ALİ KILIÇ,ERTAN ERİŞEN, SARIKAVAK SOĞ.,TEZEL LOJ.,CENGİZ TOKUŞ,YERSU MAK.,SAMSAN,KUTLUTAŞ, BEĞEN AMBALAJ,ÜLKÜCAN AYAKKABI MALZEMELERİ,SABANCI AYAKKABI, DEMSER, MEHMET ÖZER ODAMAN,BVİN PVC, ELİF KILIÇ,YAMANTAŞ,BİLAL ARSLAN,İBB GÖKDERE HAYVAN BARINAĞI,EGEMENLİK MAHALLESİNDE İTFAİYE,İZGEP,İBB VETERİNERLİK
BUCA
04.07.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİNDE BULUNAN KUTLUTAŞ DİLİNGHAN, 29 EKİM MAHALLESİNDE BULUNAN TCK