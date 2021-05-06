İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

BORNOVA
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇİMENTAŞ
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KAVUKLAR,AKÇANSA ÇİMENTO,YUSUF GÜNEY
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6253,6240,6252,6251,6250/1,6244,6250,6241,6254, 6240/5,6209 SOKAKLAR VE CİVARI
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YEŞİLOVA MAHALLESİ, 6236,6243,6244,4061,4048,6235,6225,6234,6242,6241,6226,4044,4044/1,4046, 6224,6223,6228 SOKAKLAR VE CİVARI
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YEŞİLOVA MAHALLESİ,4029,4030,4032 SOKAKLAR VE CİVARI