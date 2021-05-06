İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelmesi bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 6 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...