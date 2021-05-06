  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelmesi bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 6 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 09:02
İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

İzmir'de bugün arıza ve çalışma nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

ALİAĞA
06.05.2021 09:00 12:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ATATÜRK MAHALLESİ PO BENZİNLİK, ASKERİYE, CARREFOURSA, SAKA BETON, GÜNEŞ SOKAK ,341 SOKAK VE CİVARLARI

NARLIDERE
06.05.2021 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VURAL,IŞIL,KIRLANGIÇ,ALKAN,KARAKIZLI,İSLİM,ZEYTİN SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

BUCA
06.05.2021 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARİF ŞEN

DİKİLİ
06.05.2021 11:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BADEMLİ, YAHŞİBEY MAHALLELERİ VE CİVARINDAKİ SİTELER
06.05.2021 11:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAOBA, KIROBA, MAZILI, DEMİRCİLER MAHALLELERİ, MUBAY SERACILIK, AGROBAY SERACILIK, ZEYTİNDALI DİNLENME TESİSLERİ, DİKİLİ BELEDİYE JEOTERMAL TESİSLERİ VE CİVARLARI
06.05.2021 11:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KIZILÇUKUR, İSLAMLAR, KABAKUM MAHALLELERİ, POLYAK SİTESİ, NEBİLER, GÖKÇEAĞIL, ÇUKURLAN MAHALLELERİ, AR ÇİFTLİĞİ, BAHÇELİ MAHALLESİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

FOÇA
06.05.2021 12:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ BAĞARASI YENİ FOÇA CADDESİ BİR KISMI, 1005, 1006, 1010, 1011 SOKAKLARI, MUHTARLIK VE CAMİİ CİVARLARI

KARŞIYAKA
06.05.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER,DEMİRKÖPRÜ MAHALLELERİ,6011/2,6026,6168,6168/1,6168/2,6169,6180, 6180/2,6186, 6188,6178,6180,6180/1,6180/2,6181 SOKAKLAR VE CİVARI


İzmir elektrik kesintisi 6 Mayıs Perşembe

BORNOVA
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle ÇİMENTAŞ
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KAVUKLAR,AKÇANSA ÇİMENTO,YUSUF GÜNEY
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle KARACAOĞLAN MAHALLESİ,6253,6240,6252,6251,6250/1,6244,6250,6241,6254, 6240/5,6209 SOKAKLAR VE CİVARI
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YEŞİLOVA MAHALLESİ, 6236,6243,6244,4061,4048,6235,6225,6234,6242,6241,6226,4044,4044/1,4046, 6224,6223,6228 SOKAKLAR VE CİVARI
06.05.2021 09:00 17:00 İletim Sistemindeki Yatırım Tesislerinin Devreye Alınması Nedeniyle YEŞİLOVA MAHALLESİ,4029,4030,4032 SOKAKLAR VE CİVARI

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Mayıs Perşembe hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İşte 6 Mayıs Perşembe hava durumu...