İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

KEMALPAŞA
08.08.2021 09:00 11:00 Og Şebeke Bakım Çalışması ÖRNEKKÖY MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. YUKARI KIZILCA MAH. ÖRNEKKÖY MAHALLESININ TAMAMI, SÜVARI KÜMEEVLER, KEMALPAŞA YOLU CD. ÇAMLI VADI SITESI İÇI YOLU, YEŞIL ÇAMLIK KÜMEEVLERI SK. BAŞKOMUTAN ATATÜRK, 2037 SK. YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. KIRAVLUSU MEVKII, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
08.08.2021 11:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. DOĞAN, GARDELYA, GAZETECI YAZAR UĞUR MUMCU, KUMRU, OVA, HASAN TAHSIN, 7000 SK. MISIRLI, ÇAVUŞOĞLU, ÜNVEREN, MELTEM, 8 EYLÜL KURTULUŞ, MIMOZA SK. SAKA, BAHÇELIEVLER SK. DEĞIRMENCIOĞLU SK. KAHYALAR, PARSA, SARAÇOĞLU SK. SELÇUK, BAĞYURDU İZMIR, KESTANELI BAĞLAR, MENDERES CD. DEMIRCI MEHMET SK. EMIN EROL CD