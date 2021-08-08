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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

İzmir'de pazar günü elektrik kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik günlük planlı kesinti detaylarını paylaştı. Buna göre İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 8 Ağustos Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 01:00 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2021 Pazar 01:05
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 8 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları....

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İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

BERGAMA
08.08.2021 09:30 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNNİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE RAHMANLAR MAHALLESİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

BORNOVA
08.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PINARBAŞI MAHALLESİ,ULÇAY LTD.,7402/1-2 SOKAKLAR,MOTOPARSAN, HÜSEYİN ÇOBAN,FİBROSAN DEPO,GÖNÜLŞEN OTOMOTİV,CELAL MALGAT(BOTAŞ), T.KUTLUKAYA,BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ, PAMUKTUR,LABRİS ULUSLARARASI İNŞAAT,ERDİLOĞLU OTOMOTİV,BÜYÜKOSMANOĞULLARI İNŞAAT

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

KEMALPAŞA
08.08.2021 09:00 11:00 Og Şebeke Bakım Çalışması ÖRNEKKÖY MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. YUKARI KIZILCA MAH. ÖRNEKKÖY MAHALLESININ TAMAMI, SÜVARI KÜMEEVLER, KEMALPAŞA YOLU CD. ÇAMLI VADI SITESI İÇI YOLU, YEŞIL ÇAMLIK KÜMEEVLERI SK. BAŞKOMUTAN ATATÜRK, 2037 SK. YUKARI KIZILCA KEMALPAŞA CD. KIRAVLUSU MEVKII, AŞAĞI KIZILCA OVA EVLERI VE CIVARLARI
08.08.2021 11:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞYURDU YENI MAH. DOĞAN, GARDELYA, GAZETECI YAZAR UĞUR MUMCU, KUMRU, OVA, HASAN TAHSIN, 7000 SK. MISIRLI, ÇAVUŞOĞLU, ÜNVEREN, MELTEM, 8 EYLÜL KURTULUŞ, MIMOZA SK. SAKA, BAHÇELIEVLER SK. DEĞIRMENCIOĞLU SK. KAHYALAR, PARSA, SARAÇOĞLU SK. SELÇUK, BAĞYURDU İZMIR, KESTANELI BAĞLAR, MENDERES CD. DEMIRCI MEHMET SK. EMIN EROL CD

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazar

MENDERES
08.08.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ OĞLANANASI ATATÜRK MH. BIR KISMI,

MENEMEN
08.08.2021 12:00 14:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE 29 EKİM OVA KÜME EVLERİ CİVARI, HÜSEYİN AVNİ ÇİL ÖZEL, HAKAN YEŞİLYURT ÖZEL, MAKRO YAPI ÖZEL, MEHMET ASLAN SÜTÇÜ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

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