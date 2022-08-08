İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

ALİAĞA
08.08.2022 08:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİ PAŞA, KAFELER SOKAĞI, FEVZİ PAŞA, HÜKÜMET CADDESİ, ALİAĞA BELEDİYESİ ACIK HAVA TİYATROSU VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA KÜLTÜR MAHALLESİ MERKEZ ATATÜRK, LOZAN, FATİH, NAMIK KEMAL, CUMHURİYET, İSMET, BEYAZIT CADDELERİ, GÜNEŞ, 299, ZEKARIYA AYDIN SOKAKLARI, NAMIK KEMAL İLK ÖGRETİM OKULU, İSTİKLAL CADDESİ, 290, 291, 296, 300, 301, 302, 303 SOKAKLAR VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA MERKEZ GÜNEŞ SOKAK, BEYAZIT CADDESİ, İSMET DEMİR, YENİ SOKAK, ÖGRETMEN HASAN MİRASCI SOKAKLARI VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA MERKEZ GÜNEŞ SOKAK, BEYAZIT CADDESİ, İSMET DEMİR, YENİ SOKAK, ÖGRETMEN HASAN MİRASCI SOKAKLARI VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ PTT BİNASI, FEVZİ PAŞA CADDESİ, AŞIKLAR YOLU ONAT KUTLAR, İZMİR CADDESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA KURTULUŞ MAHALLESİ DEDE OGLU, ZAMAN TİCARET, FEVZİ PAŞA HÜKÜMET CADDESİ, DÖNMEZ OTEL, SERAFETTİN ÖZTÜRK SOKAK, İRTFAN ONRAN SOKAK, 314, 315, 317 SOKAK, ÖNAL MOBİLYA, VODOFONE VE CİVARLARI