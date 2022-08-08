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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olup olmayacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 8 Ağustos Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:37
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. İşte 8 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

ALİAĞA
08.08.2022 08:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ FEVZİ PAŞA, KAFELER SOKAĞI, FEVZİ PAŞA, HÜKÜMET CADDESİ, ALİAĞA BELEDİYESİ ACIK HAVA TİYATROSU VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA KÜLTÜR MAHALLESİ MERKEZ ATATÜRK, LOZAN, FATİH, NAMIK KEMAL, CUMHURİYET, İSMET, BEYAZIT CADDELERİ, GÜNEŞ, 299, ZEKARIYA AYDIN SOKAKLARI, NAMIK KEMAL İLK ÖGRETİM OKULU, İSTİKLAL CADDESİ, 290, 291, 296, 300, 301, 302, 303 SOKAKLAR VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA MERKEZ GÜNEŞ SOKAK, BEYAZIT CADDESİ, İSMET DEMİR, YENİ SOKAK, ÖGRETMEN HASAN MİRASCI SOKAKLARI VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA MERKEZ GÜNEŞ SOKAK, BEYAZIT CADDESİ, İSMET DEMİR, YENİ SOKAK, ÖGRETMEN HASAN MİRASCI SOKAKLARI VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KÜLTÜR MAHALLESİ İSTİKLAL CADDESİ PTT BİNASI, FEVZİ PAŞA CADDESİ, AŞIKLAR YOLU ONAT KUTLAR, İZMİR CADDESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ALİAĞA KURTULUŞ MAHALLESİ DEDE OGLU, ZAMAN TİCARET, FEVZİ PAŞA HÜKÜMET CADDESİ, DÖNMEZ OTEL, SERAFETTİN ÖZTÜRK SOKAK, İRTFAN ONRAN SOKAK, 314, 315, 317 SOKAK, ÖNAL MOBİLYA, VODOFONE VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

BAYINDIR
08.08.2022 09:00 09:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAHALILLI MAH.TR-1 TRAFOSU VE KIZILCAAĞAÇ MAH., ÇAMLIBEL MAH., SÖĞÜTÖREN MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
08.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÖĞÜTÖREN MAHALLESI TAMAMINDA
08.08.2022 17:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAHALILLI MAH.TR-1 TRAFOSU VE KIZILCAAĞAÇ MAH., ÇAMLIBEL MAH., SÖĞÜTÖREN MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR

BAYRAKLI
08.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369/2,7369/1 SOKAKLAR VE CİVARI
08.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369/5 SOKAK VE CİVARI
08.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7365/1,7368/5,7368/1 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

BERGAMA
08.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YUKARIBEY MAHALLESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 09:30 17:30 ENH BİTKİ ÖRTÜSÜ TEMİZLİĞİ VE AĞAÇ BUDAMA İŞİ NEDENİYLE GEYİKLİ TEPESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI CİVARLARI
08.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ K KEMALBEY CADDESİ CİVARLARI
08.08.2022 14:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ ÖRNEKMAVİKENT SİTESİ VE CİVARLARI

ÇEŞME
08.08.2022 10:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 7152, 12085 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
08.08.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 18000, 18019, 18020, 18023, 18024 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Ağustos Pazartesi

ÇİĞLİ
08.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK,EGEKENT,ÇAĞDAŞ,ESENTEPE MAHALLESİ,SANATKARLAR SİTESİ,8786, 8786/2,-3-4-5,8780-8780/11,8788 SOKAKLAR VE CİVARI,PİRİM YAPI KOOP.,İZSU GEN.MÜD. P-20
08.08.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK,ÇAĞDAŞ,EGEKENT,KÜÇÜK ÇİĞLİ MAHALLELERİ,ANADOLU CADDESİ, SS.GÜVENEN DOSTLAR K.Y.K.,MENEMEN ASFALTI,8019/1,8050,8781,8782,8782/1, 8783, 8783/1,8784,8785,8822,8828,8841 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
08.08.2022 09:00 10:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER ŞEBNEM SİTESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 09:30 14:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMETPAŞA MAHALLESİ MURAT KANDEMİR TAVUK ÇİFTLİĞİ TARAFI VE CİVARLARI
08.08.2022 10:30 12:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER SİNETUR SİTESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 13:00 14:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER HALEĞİTİMCİLER SİTESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 14:30 16:00 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER MANOLYA SİTESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ SALİHLER YALDIZ SİTESİ VE CİVARLARI
08.08.2022 16:00 17:30 OG OSOS ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI TATİL KÖYÜ TR-09 VE CİVARLARI

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