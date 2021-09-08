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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

İzmir'de bugün elektrik kesintisi var mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 8 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:50
İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri sabah erken saatlerden itibaren araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 8 Eylül Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

ALİAĞA
08.09.2021 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ, GENCELLİ, CUMHURİYET MAHALLELERİ TİKİN KİPÖZ, BODRUM, M.CELAL AKPOLAT CADDELERİ, NACİ SOYDAN CİVARLARI, İ.SEFA KÖSE REİS OĞLU CADDESİ, ÖĞRETMEN EVİ, ALİZE SİTESİ, ÇATLATAN SİTESİ, MENEMEN UĞUR SİTESİ, MELİHA BİÇER SİTESİ, KOZBEYLİ ARITMA, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA, ÇAKMAKLI MAHALLESİ EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR, TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI ÖZEL TR, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

BALÇOVA
08.09.2021 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ,ATA CADDESİ,ESRA YAŞAR,DR.FERİT,MEHMET İNCE, FAHRETTİN ALTAY,UZUN HASAN,BÜLBÜL,ZİGANA,CEREN,KOÇ,KADİR PAŞA,MÜRSEL PAŞA SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

BAYRAKLI
08.09.2021 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ POSTACILAR MAHALLESİ,7600,7651/1,7599/5,7599 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba
İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

FOÇA
08.09.2021 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ, GENCELLİ, CUMHURİYET MAHALLELERİ TİKİN KİPÖZ, BODRUM, M.CELAL AKPOLAT CADDELERİ, NACİ SOYDAN CİVARLARI, İ.SEFA KÖSE REİS OĞLU CADDESİ, ÖĞRETMEN EVİ, ALİZE SİTESİ, ÇATLATAN SİTESİ, MENEMEN UĞUR SİTESİ, MELİHA BİÇER SİTESİ, KOZBEYLİ ARITMA, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA, ÇAKMAKLI MAHALLESİ EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR, TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI ÖZEL TR, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR VE CİVARLARI

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