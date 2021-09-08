İzmir elektrik kesintisi 8 Eylül Çarşamba

ALİAĞA
08.09.2021 09:00 14:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOZBEYLİ, GENCELLİ, CUMHURİYET MAHALLELERİ TİKİN KİPÖZ, BODRUM, M.CELAL AKPOLAT CADDELERİ, NACİ SOYDAN CİVARLARI, İ.SEFA KÖSE REİS OĞLU CADDESİ, ÖĞRETMEN EVİ, ALİZE SİTESİ, ÇATLATAN SİTESİ, MENEMEN UĞUR SİTESİ, MELİHA BİÇER SİTESİ, KOZBEYLİ ARITMA, İZSU YENİFOÇA ATIK SU ARITMA, ÇAKMAKLI MAHALLESİ EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR, TCDD 3. BÖLGE MÜD. NEMRUT LİMANI ÖZEL TR, EGE ÇELİK ÖZEL TR, TURKCELL ÖZEL TR, SEBAHAT BELTEN ÖZEL TR VE CİVARLARI