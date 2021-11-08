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Haberler Galeri İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintileri olacak mı? GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Buna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 8 Kasım Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları....

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:33
İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 8 Kasım Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler....

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İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

BAYRAKLI
08.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1593/4-5-6-8-9-11,1593/14 SOKAKLAR CİVARI
08.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1593/5-7-8-12-13-14,1593/20 SOKAKLAR CİVARI
08.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1593/4-5-6,1594/9-10,1594/19 SOKAKLAR CİVARI
08.11.2021 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADALET MAHALLESİ,1593/5-8-11,1594/9 SOKAKLAR CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

BERGAMA
08.11.2021 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOZLUCA, MURATLAR, ILGINCABER, YALNIZDAM, AŞAĞIILGINDERE MAHALLELERİ VE CİVARLARI
08.11.2021 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE BOZYERLER MAHALLESİ VE CİVARLARI

BEYDAĞ
08.11.2021 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma AKTEPE MAH.TR-2 ÖDEMIŞ YOLU SOKAK, VE CIVARLARI, DEĞIRMNECI SÜT ÜRÜNLERI ÖZEL TRAFO

İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

ÇEŞME
08.11.2021 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım CELAL BAYAR MAHALLESI 5238, 5481, 5483, 5484 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-266 A KOLU
08.11.2021 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım CELAL BAYAR MAHALLESI 5235, 5236, 5237, 5238, 5243 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-337 A KOLU

İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi
İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

DİKİLİ
08.11.2021 09:00 11:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE UZUNBURUN, ESENTEPE, KATIRALANI, MERDİVENLİ MAHALLELERİ, BÖLGEDEKİ İZSU TRAFOLARI, TAVUK, KEÇİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI
08.11.2021 10:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEKAYİ TUNCAY, CANAN YAŞAROĞLU, İRFAN YAŞAR, KARAET CAFER USLU, HASAN YILMAZ, VODAFONE, İZSU DELİKTAŞ, ERSAN BUYRUK VE ARKADAŞLARI, AVEA VE CİVARLARI
08.11.2021 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MÜSELLİM, KIRATLI, NEBİLER, GÖKÇEAĞIL, ÇUKURALAN MAHALLELERİ, BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ, BAHÇELİ, SALİHLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI

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