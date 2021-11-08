İzmir elektrik kesintisi 8 Kasım Pazartesi

DİKİLİ
08.11.2021 09:00 11:00 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE UZUNBURUN, ESENTEPE, KATIRALANI, MERDİVENLİ MAHALLELERİ, BÖLGEDEKİ İZSU TRAFOLARI, TAVUK, KEÇİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI
08.11.2021 10:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEKAYİ TUNCAY, CANAN YAŞAROĞLU, İRFAN YAŞAR, KARAET CAFER USLU, HASAN YILMAZ, VODAFONE, İZSU DELİKTAŞ, ERSAN BUYRUK VE ARKADAŞLARI, AVEA VE CİVARLARI
08.11.2021 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MÜSELLİM, KIRATLI, NEBİLER, GÖKÇEAĞIL, ÇUKURALAN MAHALLELERİ, BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ, BAHÇELİ, SALİHLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI