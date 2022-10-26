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Haberler Galeri İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede çalışmalar yoğunluk kazandı. Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu İçhedef ve ekibi, şehir merkezinden geçen İzmir Fayı'nın depremselliğini belirlemek için saha çalışmasına başladı.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:29 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 13:41
İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı
İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, 117 kişi yaşamını yitirdi. Merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası yakınlarında yaşanan deprem, İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük hasarlara neden oldu.

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İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı
İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Mutlu İçhedef ve ekibi, hazırladıkları projeyle Bornova ilçesi Pınarbaşı'ndan başlayıp Balçova-Narlıdere'ye kadar devam eden yaklaşık 40 kilometrelik İzmir Fayı için proje hazırladı. Proje, TÜBİTAK ARDEB-1001 Deprem Araştırmaları çağrısı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı
İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

'İzmir Fayının Depremselliğinin Toprak Gazı Anomalilerinden Yararlanılarak Değerlendirilmesi' projesi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. İçhedef, "Eylül ayı itibarıyla çalışmalara başladık. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğuyla İzmir kent merkezinden geçen en önemli aktif faylardan biri de İzmir Fayı'dır. Şehirleşmenin çok yoğun olduğu kent merkezinden geçen İzmir Fayı ve çevresinde, fay hakkında bilgi sağlayacak kısıtlı sayıda saha çalışması yapılabilmiştir.

İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı
İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

Yapacağımız çalışmada, fay hattı boyunca toprak gazlarını ölçerek değişim gösterip göstermediğini belirleyeceğiz. Bu ölçümlerle fayın doğusundan batısına doğru ilerliyoruz. Daha sonra coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak fay boyunca gazların değişimi haritalandırılacak. Elde edeceğimiz bilgiler deprem alanında çalışan bilim insanlarına kaynak oluşturacak" diye konuştu.

İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı
İzmir Fayı mercek altında! Çalışmalar başladı

'İZMİR FAYI'NDAN BİLGİ ALMAK ZOR'
TÜBİTAK tarafından özel bir çağrı ile depremle ilgili projeleri desteklenme kararları alındığını ve hazırladıkları projenin TÜBİTAK tarafından desteklemeye kabul gördüğünü kaydeden Doç. Dr. İçhedef, şu ifadeleri kullandı:

"Projemizde İzmir Fayı'nın Pınarbaşı ve Balçova- Narlıdere segmentlerinde toprak gazı anomalilerinin nasıl değiştiğini inceliyoruz. İzmir Fayı, şehir merkezinden geçtiği için hendek açılamıyor, kent merkezi betonarme yapılar ve asfalt kaplı olduğundan çalışma yapmak ve bilgi edinmek çok zor. Bu nedenle bu fay üzerinde saha çalışmalarında kullanılan birçok yöntem uygulanamıyor. Bizim projemiz küçük alanda çalışma imkanı veriyor. Uygulanan metot ise toprak gazlarını fay boyunca ölçerek, fay zonu içerisinde ve dışarısında bu gazların değişim gösterip göstermediğiyle ilgili ölçümler yapıyoruz."

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