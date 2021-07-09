İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!
İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 08:50
Güncelleme Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 08:57
İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!
İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!
Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!
Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!
Yaklaşık 11 saatte kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
İzmir Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı!
Yangının çıkış nedeni bilinmezken, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.