  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 1 Kasım Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 09:21 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2022 Salı 09:27
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde, 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA