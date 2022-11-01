İzmir hava durumu 1 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve İç kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 1 Kasım Salı hava durumu...