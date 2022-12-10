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Haberler Galeri İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Hafta sonu planı yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 10 Aralık Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:17 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 09:20
İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20 - 50 kg / m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 80 km / saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç ve direklerin devrilmesi, Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın lodos'tan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50 - 80 km / saat) şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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