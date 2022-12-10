İzmir hava durumu 10 Aralık Cumartesi! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

Hafta sonu planı yapacak olanlar hava durumunu araştırıyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları merak ediliyor. Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 10 Aralık Cumartesi hava durumu...