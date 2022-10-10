İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ekim Pazartesi hava durumu...