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Haberler Galeri İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane, Sakarya'nın doğusu, Sivas ve Ardahan'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Ekim Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 08:46 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2022 Pazartesi 08:49
İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ: Rize ve Artvin'in kıyılarında beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 10 Ekim Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sivas'ın kuzey çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

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