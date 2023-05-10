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Haberler Galeri İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Mayıs Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:35 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 08:37
İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Sinop ve Gümüşhane ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 10 Mayıs Çarşamba! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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