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Haberler Galeri İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 11 Kasım Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:08 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:14
İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 11 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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