İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12Ağustos Cumartesi hava durumu...