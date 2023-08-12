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Haberler Galeri İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji il il hava durumunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 12Ağustos Cumartesi hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:35 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 08:36

İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 12 Ağustos Cumartesi! Hafta sonu hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in kuzey ve batısının yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısı yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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