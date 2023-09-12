İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.