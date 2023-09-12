İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılyor. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Eylül Salı hava durumu...