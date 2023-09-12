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Haberler Galeri İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılyor. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu , Tokat, Bingöl, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri, Amasya'nın kuzey ve Şanlıurfa'nın güney ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Mersin, Adana 'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Eylül Salı hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 08:33 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 08:34

İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güneydoğusu ve Van'ın kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

AKDENİZ

Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, Merin, Adana'nın güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 12 Eylül Salı! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

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