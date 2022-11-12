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Haberler Galeri İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı

İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji'den o illere uyarı

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte 12 Kasım Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 09:06
İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney de doğusunda önümüzdeki gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 12 Kasım Cumartesi! Meteoroloji’den o illere uyarı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

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