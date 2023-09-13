İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.