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Haberler Galeri İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağış bekleniyor mu? Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 13 Eylül Çarşamba hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 09:01 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 09:04

İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu

SAKARYA °C, 29°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji'den o illere kuvvetli yağış uyarısı
İzmir hava durumu 13 Eylül Çarşamba! Meteoroloji’den o illere kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

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