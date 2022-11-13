İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

Hafta sonu planı olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi?' sorularının yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 13 Kasım Pazar hava durumu...