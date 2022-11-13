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Haberler Galeri İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

Hafta sonu planı olanlar 'Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de yağış var mı? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi?' sorularının yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 13 Kasım Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:07 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:10
İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 13 Kasım Pazar! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus olayı bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KONYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

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