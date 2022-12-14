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Haberler Galeri İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji'den o illere son dakika uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 14 Aralık Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 08:55 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 08:58
İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah Bilecik çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İç Ege ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2), sabah saatlerinde Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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