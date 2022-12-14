İzmir hava durumu 14 Aralık Çarşamba! Meteoroloji’den o illere son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah Bilecik çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu