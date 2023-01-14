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Haberler Galeri İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege'de hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege'de hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 14 Ocak Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 09:04
İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege’de hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Aydın'ın güney çevreleri ile Muğla'nın hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş ile Adana'nın güney çevreleri ile Antalya'nın kıyı kesimlerinin sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 16 °C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 14 Ocak Cumartesi! Ege’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas'ın doğu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

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