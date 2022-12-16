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Haberler Galeri İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Ege ve İzmir'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri, Muğla, Antalya ve Sivas, Erzincan ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 16 Aralık Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 08:35 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 08:38
İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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