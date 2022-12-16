İzmir hava durumu 16 Aralık Cuma! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu