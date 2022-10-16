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Haberler Galeri İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Ekim Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:07 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 09:07
İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın kıyı kesimleri ile Mersin'de batı çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz.

ADANA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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