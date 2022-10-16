İzmir hava durumu 16 Ekim Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde, Mersin'in batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.