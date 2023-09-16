  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı'nın doğu, Van'ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Eylül Cumartesi hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 08:55

İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

  • SON DAKİKA