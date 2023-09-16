İzmir hava durumu 16 Eylül Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Hafta sonu planı olanlar hava durumunu araştırıyor. İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji bugünün hava durumunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı'nın doğu, Van'ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 16 Eylül Cumartesi hava durumu...