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Haberler Galeri İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 16 Kasım Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:46 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:49
İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege’ye sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ'ın güney kesimleri ve Şanlıurfa'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2 , Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege’ye sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege’ye sağanak yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege’ye sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege'ye sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 16 Kasım Çarşamba! Ege’ye sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

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