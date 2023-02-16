İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.