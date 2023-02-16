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Haberler Galeri İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 16 Şubat Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:39 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:42
İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 16 Şubat Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

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