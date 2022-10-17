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Haberler Galeri İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Antalya merkez ve Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bingöl ve Muş hariç) ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Ekim Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 09:13
İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

Bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklık artışı olacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugüne ait hava durumunu paylaştı. İşte 17 Ekim Pazartesi hava durumu...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Balıkesir'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Antalya merkez ve Hatay dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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