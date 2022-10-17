İzmir hava durumu 17 Ekim Pazartesi! Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Antalya merkez ve Hatay dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı