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Haberler Galeri İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Eylül Pazar hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 09:34 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 09:36

İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı
İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji’den Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

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