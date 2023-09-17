İzmir hava durumu 17 Eylül Pazar! Meteoroloji'den Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış var mı? İzmir'de yağmur bekleniyor mu? soruları hafta sonu planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Eylül Pazar hava durumu...