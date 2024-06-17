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Haberler Galeri İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bayram planı olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağmur bekleniyor mu? Hangi illerde yağış var? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Haziran Pazartesi hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 17.06.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 08:25

İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 17 Haziran Pazartesi | Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu