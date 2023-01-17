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Haberler Galeri İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin yağmur ve sağanak, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 17 Ocak Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:45 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 08:47
İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu

İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Hatay'ın güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı
İzmir hava durumu 17 Ocak Salı! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

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