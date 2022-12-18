İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik dışında kalan yerlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı