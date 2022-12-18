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Haberler Galeri İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Ege'nin hangi illerinde yağış bekleniyor? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Yapılan en son değerlendirmelere göre; Marmara (Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik hariç), Batı Karadeniz, Samsun ve Ordu çevrelerinin çok bulutlu batı kesimlerden başlamak üzere aralıklı sağanak yağışlı; diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması, yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 18 Aralık Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 08:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 08:55
İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün beklenen sağanak yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in güney kesimleri ve Bilecik dışında kalan yerlerin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 18 Aralık Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri zamanla çok bulutlu, Çankırı'nın kuzey çevrelerinin gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

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