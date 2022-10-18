İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Ekim Salı hava durumu...