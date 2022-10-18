İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısının iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu