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Haberler Galeri İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Ege'de sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Niğde, Kayseri, Artvin, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 18 Ekim Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 08:49 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 08:52
İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara ve Ege bölgeleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, zaman zaman Kuzey Ege kıyılarında yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısının iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 18 Ekim Salı! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika uyarısı...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

YOZGAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

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