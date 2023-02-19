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Haberler Galeri İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

Ege'de bugün hangi illerde yağış bekleniyor? İzmir'de hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 19 Şubat Pazar hava durumu...

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 08:52 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 08:54
İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

UYARILAR

Doğu Karadeniz'in Doğusunda Kuvvetli Yağışlara Dikkat!: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 11°C

Az bulutlu

İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 19 Şubat Pazar! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

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