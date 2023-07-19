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Haberler Galeri İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege'de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege'de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Temmuz Çarşamba hava durumu...

GÖZDE AYVAZ

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 08:39 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:09

İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege’de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege’de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege’de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege’de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege’de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

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