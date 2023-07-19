İzmir hava durumu 19 Temmuz Çarşamba! Ege'de sıcaklık 40 dereceye çıkacak

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de sıcaklıklar yükselecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Hakkâri ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 19 Temmuz Çarşamba hava durumu...