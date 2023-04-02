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Haberler Galeri İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Hafta sonu planı yapacak olanlar hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji bugünün hava tahmin değerlerini paylaştı. Buna göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. İşte 2 Nisan Pazar hava dururmu...

Giriş Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 08:34 Güncelleme Tarihi: 2 Nisan 2023 Pazar 08:36
İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey ve İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
İzmir hava durumu 2 Nisan Pazar! Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

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