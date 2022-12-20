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Haberler Galeri İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Yalova, Sinop, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 20 Aralık Salı hava durumu...

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 08:49 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 08:52
İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul ve Yalova çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İzmir hava durumu 20 Aralık Salı! Ege’ye kuvvetli rüzgar uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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