  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 21 Eylül Çarşamba hava durumu....

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:24 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:31
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu, doğusu ile zamanla bölge geneli yer yer parçalı bulutlu, ilk saatlerde Sakarya, akşam saatlerinde bölgenin batısı gece saatlerinden sonra kuzey ve doğusu ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık gece saatlerinde kuzeyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu

MANİSA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık gece saatlerinde parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, doğusu ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 21 Eylül Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, güney ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale ve Ankara'nın kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 22°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SON DAKİKA