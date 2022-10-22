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Haberler Galeri İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Sıcaklıklar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. 22 Ekim Cumartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 08:50
İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?
İzmir hava durumu 22 Ekim Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

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