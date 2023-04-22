İzmir hava durumu 22 Nisan Cumartesi! Meteoroloji’den Ege’ye sağanak uyarısı

İzmir'de bugün yağmur var mı? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Bayramda gezi planı yapanlar hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz (Düzce ve Zonguldak dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Nisan Cumartesi hava durumu...