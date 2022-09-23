İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Takirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı