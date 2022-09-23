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Haberler Galeri İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıkar artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara'nın güney kesimleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 23 Eylül Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 08:41 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 08:44
İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Takirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji'den son dakika uyarısı
İzmir hava durumu 23 Eylül Cuma! Meteoroloji’den son dakika uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir çevreleri, Ankara'nın güney ilçeleri ve Çankırı'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve yer yer bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve yer yer bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve yer yer bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

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